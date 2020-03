Il Deserto Arabico e l’urbanizzazione: il Kuwait visto dallo Spazio [FOTO]

Il Deserto Arabico, piatto e sabbioso, ricopre la maggior parte del Kuwait ed appare come una vasta distesa di terreno color sabbia chiaro in questa immagine acquisita il 25 luglio 2019. Durante la stagione secca, tra aprile e settembre, il calore nel deserto può essere intenso, con temperature diurne che raggiungono i 45° C e, a volte, superano i 50°C.

Al-Jahra sorge a circa 50 km ad ovest di Kuwait City ed è riconoscibile come una piccola oasi verde sul lato occidentale della Baia di Kuwait. È il centro della principale regione agricola del paese, che produce principalmente frutta e verdura. Le forme circolari sulla destra di Al-Jahra sono un esempio di irrigazione a perno o metodo di irrigazione a perno centrale, in cui le attrezzature ruotano attorno ad un perno – o pivot – centrale e le colture vengono annaffiate con irrigatori.

Appena a sud di Kuwait City si trova il giacimento petrolifero Great Burgan – considerato il secondo giacimento petrolifero più grande al mondo. Il Great Burgan comprende tre giacimenti più piccoli: Burgan, Al-Maqwa e Al-Ahmadi. I giacimenti petroliferi possono essere identificati dalla vasta rete di strade ad incastro che collegano tra loro le singole teste pozzo.

I satelliti, come Copernicus Sentinel-2, ci permettono di acquisire immagini come queste dallo spazio, ma ci permettono anche di monitorare i cambiamenti sulla Terra. Volando sopra agli 800 km, i satelliti misurano il polso del nostro pianeta acquisendo sistematicamente immagini e misurando i cambiamenti in atto, il che è particolarmente importante per regioni che sarebbero altrimenti di difficile accesso.