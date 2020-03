L’incubo passa dalla Cina all’Italia: donna si accascia su una panchina dopo un malore, sarà sottoposta al tampone per il Coronavirus

Sembrano lontani i tempi in cui dalla Cina arrivavano le immagini di persone che accusavano malori e si accasciavano per le strade, mentre il mondo stava a guardare impaurito il diffondersi di quella brutta epidemia. Alcune settimane fa, molte persone ridevano su quelle immagini, scartandole come fake news e guardando da lontano una realtà che sembrava non potesse mai toccarci.

Ora, mentre la Cina vede la luce in fondo al tunnel, queste immagini purtroppo iniziano ad emergere anche in Italia, in piena emergenza coronavirus. Questa mattina a Salerno, una donna che indossava una mascherina ha accusato un malore e si è accasciata su una panchina (vedi video in fondo all’articolo). È successo in Piazza Caduti Civili di Brescia, nel quartiere Pastena, secondo quanto riporta il giornale locale Minformo. Immediato l’intervento di Carabinieri e medici del 118, che hanno trasportato la donna all’ospedale Ruggi. Sarà sottoposta al tampone per verificare la presenza del Coronavirus.