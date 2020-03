Dove dormono gli astronauti? Samantha Cristoforetti in 3 VIDEO racconta com’è abitare sulla Stazione Spaziale Internazionale

Nei tre video, realizzati durante la sua permanenza a bordo, l’astronauta Samantha Cristoforetti ci mostra come ci si lava in microgravità, come funziona il bagno e ci fa poi entrare nel suo alloggio nello spazio.

Partita il 24 novembre 2014 dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, Samantha ha fatto rientro a Terra l’11 giugno 2015, dopo aver trascorso 200 giorni nello spazio.

La missione, denominata Futura, è stata la seconda opportunità di volo di lunga durata dell’Agenzia Spaziale Italiana e l’ottava per un astronauta ESA.

Nel primo video l’astronauta ESA Samantha Cristoforetti mentre ci mostra come si lavano gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Dalla saponetta all’acqua e al tagliarsi le unghie, tutto è diverso nello spazio. Samantha ci mostra il suo modo di ‘fare la doccia’ che dipende da quanto tempo ha a disposizione.

Gli astronauti sulla Stazione Spaziale dedicano il maggior tempo possibile alla scienza. Durante la sua settimana lavorativa di 40 ore, Samantha ha eseguito molti esperimenti dell’Agenzia Spaziale Italiana ASI e dell’ESA, e partecipato ad ancora più esperimenti degli scienziati di tutto il mondo.

Samantha ha vissuto e lavorato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale come membro dell’equipaggio di sei delle Spedizioni 42 e 43.

Nel secondo video l’astronauta dell’ESA Samantha Cristoforetti ci mostra come usare la parte meno affascinante, ma di cui spesso si chiede, della vita sulla Stazione Spaziale Internazionale: il bagno.

Un ventola crea aspirazione per evitare cattivi odori e il galleggiamento dei rifiuti. I rifiuti solidi vengono immagazzinati e caricati sulle navette cargo che bruciano quando il veicolo spaziale lascia la Stazione Spaziale. L’urina dell’astronauta viene riciclata – in acqua potabile.

Nel terzo video l’astronauta ESA Samantha Cristoforetti farà una visita guidata agli alloggi dell’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale – la camera da letto.

Dopo una giornata di lavoro ad eseguire esperimenti e a mantenere attivo il centro di ricerca in microgravità, gli astronauti possono ritirarsi nel proprio alloggio privato, che non è più grande di un un camerino. In questo piccolo spazio possono riporre oggetti personali, utilizzare un laptop per navigare in Internet e addormentarsi fluttuando nel proprio sacco a pelo.