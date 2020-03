E’ allarme frutta secca contenente pesticidi e insetticidi tossici: l’avviso del Ministero della Salute [MARCHIO & INFO]

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per alcuni lotti di frutta secca mista a marchio Milani Frutta Secca, denominazione: MIX01 – Mix Break Welness da gr. 200, da gr.280, da Kg.1. Il motivo della segnalazione è indicato in richiamo per rischio chimico: “su segnalazione del nostro fornitore – si legge nel modulo – della materia prima Bacche di Goji, il quale non risulta regolamentare per il superamento dei limiti di sostanza attiva CARBOFURAN e

ESACONAZOLO“, ovvero un pesticida e un fungicida tossici. Il fornitore a cui si fa riferimento è Mainardi Nicola srl.

Ecco i lotti ritirati venduti in buste singole in plastica:

C9143,

A9084,

F9107,

H9085.

“Si prega – si legge ancora nel modulo inviato ai punti vendita – di sospendere/ritirare dalla vendita i lotti evidenziati”.