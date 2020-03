Earth Hour 2020, il Wwf Sicilia: “Oggi 28 marzo evento on line per la nostra Terra”

“Earth Hour 2020, l’ora della Terra, l’evento più importante del WWF a livello internazionale non può svolgersi come di solito nelle piazze, insieme a chi condivide con noi l’amore per l’ambiente e la natura, ma quest’anno, che dobbiamo stare a casa per l’emergenza sanitaria in corso, abbiamo tutti la possibilità di partecipare utilizzando i canali social.” – spiega il Wwf Sicilia in una nota.

“Ecco cosa propone il Wwf Sicilia Nord Occidentale.” – prosegue – ” Dalle 20:30 alle 21:30 di sabato 28 marzo 2020 sarà possibile inserire nella pagina Facebook dell’associazione per fare sentire la voce di chi ama l’ambiente, la natura e la vita. Durante quell’ora la pagina Facebook https://www.facebook.com/wwf.palermo (che conta oltre 10000 follower) sarà aperta a tutti, quindi sarà possibile pubblicare una foto o un breve video di pochi secondi che ci ritrae in un ambiente domestico, casalingo, interno o esterno, che sia a lume di candela quindi senza altre luci artificiali che possano alterare l’immagine o il video. Quindi occorre completate l’invio con una frase a tema ambientale, l’importante è utilizzare un linguaggio opportuno. Frasi o foto che non rispettano tale indicazioni verranno ovviamente eliminate. ”

“Ecco – spiegano – alcuni temi a cui ispirarsi per le frasi: libero, quindi qualsiasi cosa ci venga in mente a favore della natura; riuso e riciclo; inquinamento e rifiuti; perdita di biodiversità; stop carbone e stop pesticidi; economia circolare; energie alternative; pesca e agricoltura sostenibile; Italia km zero; PlasticFree; risparmio energetico; salute ambientale. Il testo inserito dovrà contenere questi tag per consentire di essere indicizzati a livello internazionale: #EarthHour #UnOraPerItalia #NowOrNever #NoiSiamoNatura #ChangeClimateChange #Connect2Earth #IoRestoaCasa “