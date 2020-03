Emergenza Coronavirus, addio a Verissimo e Domenica Live: Mediaset sceglie programmi ad alto tasso informativo

Per garantire un’informazione costante e completa sull’attualità e sull’emergenza Coronavirus, Mediaset ha deciso di concentrare la propria forza giornalistica, tecnica e produttiva sui contenuti hardnews, ovvero quelli a più alto tasso informativo. Mediaset ha deciso di sospendere momentaneamente programmi come “#CR4 La Repubblica delle Donne”, “Domenica Live” e “Verissimo” per rafforzare le testate dedicate all’attualità in diretta. Contemporaneamente, i programmi di infotainment che rimarranno in onda, da “Mattino Cinque” a “Pomeriggio Cinque“, si orienteranno sempre di più sui temi legati alla cronaca e alla stretta attualità. In questo quadro di massimo impegno informativo, Retequattro si distinguerà offrendo al pubblico solo prime serate di attualità in diretta. I consueti programmi di approfondimento della rete copriranno con un grande sforzo professionale e produttivo l’intera settimana, assicurando ai telespettatori un’informazione puntuale, approfondita e completa.