Emergenza Coronavirus: la Marina Militare illumina con il Tricolore il Bastione del Forte San Salvatore di Messina [FOTO]

Un’immagine simbolica, che vuole dare speranza a tutta la Sicilia e all’Italia intera in un momento difficile per il nostro Paese, legato all’emergenza Coronavirus. La Marina Militare di Messina, come è già accaduto in passato, illumina con il Tricolore ogni sera e per ogni notte il Bastione del Forte San Salvatore, uno dei simboli indiscussi della città.

Il Bastione del Forte San Salvatore di Messina, la storia

Il Forte San Salvatore, simbolo indiscusso della storia messinese dalla metà del 1500 in poi, sorge in uno dei luoghi più importanti della città, sulla stretta penisola di San Raineri che con la sua caratteristica forma a falce caratterizza il grande porto naturale di Messina. La zona, frequentata sin da tempi molto remoti, come attestano i ritrovamenti di ceramiche greche databili all’VIII secolo a.C., occupa un’area strategica di grande rilevanza e di suggestivo impatto visivo. Falce, in greco Zankle, fu il più antico nome di Messina e questo, insieme ai ritrovamenti della zona falcata (probabile area sacra), chiarisce che questa parte della penisola fu frequentata fin dalla fondazione della città. Nella parte più estrema sorgeva la Torre di S. Anna che ebbe una gran parte durante l’assedio della città da parte degli Angioini nella guerra del Vespro (1282).

Il forte deve il suo nome alla preesistenza del monastero del SS. Salvatore, convento basiliano la cui fondazione si attribuisce nel 1086 al Conte Ruggero che su quel luogo aveva trovato suoi partigiani uccisi. Il monastero attirò ben presto diversi monaci dediti allo studio e alla compilazione di testi sacri, classici e musicali (preziosi codici musicali greco-bizantini sono custoditi presso la Biblioteca Regionale di Messina). Per ordine di Carlo V il monastero fu demolito per poter fortificare l’accesso al porto e ricostruito nell’area oggi occupata dal Museo Regionale.