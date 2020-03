Emergenza Covid-19: Unipi in prima linea nel Gruppo di lavoro data-driven del MID

Sarà il professor Dino Pedreschi dell’Università di Pisa a coordinare il gruppo di lavoro “Big data & AI for policy” della task force data-driven per l’emergenza Covid-19, istituita oggi dal Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione. «Questa nomina ci riempie di orgoglio – ha dichiarato il Rettore dell’Ateneo pisano, Paolo Mancarella – Non solo riconosce la nostra eccellenza nel campo dell’Intelligenza Artificiale e dei Big Data, ma ci dà la possibilità di contribuire in modo concreto al ritorno della normalità nel nostro Paese». Pioniere della big data analytics, Dino Pedreschi avrà il compito, assieme alla sua unità, di favorire l’analisi e lo studio di metodi e strumenti per la progettazione e l’attuazione di politiche basate sui dati (data-driven) e sull’evidenza informativa, sfruttando tecnologie innovative per la raccolta e l’interpretazione di grandi volumi di dati (big data).

Il lavoro del “Big data & AI for policy” si inserisce nelle attività di una più ampia task-force multidisciplinare – prevista dall’articolo 76 del Decreto Cura Italia e istituita dal MID -, che dovrà fornire supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’attuazione delle misure di contrasto all’emergenza COVID-19. In particolare il gruppo dovrà approfondire le problematiche sanitarie relative alla diffusione del virus SARS-CoV-2 sul territorio italiano e gli effetti sociali ed economici prodotti dall’epidemia e dalle misure di contenimento adottate, al fine di valutare ed eventualmente proporre soluzioni tecnologiche data-driven ai decisori politici e sanitari.