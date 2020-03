Facebook Down? Problemi a caricare la sezione notizie del noto social network

Da circa un’ora alcuni utenti del noto social network stanno riscontrando problemi nel caricare la sezione notizie di Facebook. Non è la prima volta che il social ideato da Mark Zuckerberg fa registrare episodi simili. Non sono ancora note le cause del malfunzionamento, che si sono verificate soprattutto da pc, ma i programmatori sono al lavoro per risolvere la questione nel più breve tempo possibile, soprattutto in momento concitati come quello che il mondo sta vivendo per via della pandemia da Coronavirus. In genere, affinché tutto torni alla normalità, è necessaria qualche ora.