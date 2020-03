La Festa della Donna ai tempi del Coronavirus: una GALLERY speciale con le foto da usare per gli AUGURI

Un pensiero speciale per tutte le donne in trincea: medici, infermieri, tecnici ospedalieri, microbiologi, soccorritori del 118. Ci sono tante donne che stanno combattendo l’emergenza Coronavirus in prima linea e il nostro pensiero in occasione della Festa della Donna è proprio per loro. Nella gallery una serie di immagini particolari da utilizzare per fare gli auguri alle donne su Facebook e Whatsapp. Perchè la celebrazione del mondo femminile non si ferma.