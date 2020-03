Festa della Donna 2020, Buon 8 Marzo! I VIDEO più simpatici e significativi per gli auguri

La Festa della Donna è dedicata alle lotte portate avanti dalle donne, alle loro conquiste sul piano dei diritti, senza mai dimenticare le discriminazioni e le violenze di cui sono vittime in molte parti del mondo ancora oggi.

Per festeggiare il mondo femminile, ma anche per riflettere sull’importanza della ricorrenza, è quasi d’obbligo condividere frasi, immagini e video con le donne della nostra vita, per fare degli auguri.

Ecco di seguito una selezione di video da condividere su WhatsApp, Facebook e tutti i principali social network per fare degli auguri che difficilmente saranno dimenticati!

