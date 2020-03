Festa della Donna 2020: le più belle IMMAGINI, GIF, VIDEO, CITAZIONI e FRASI per gli auguri di Buon 8 Marzo!

Oggi, 8 Marzo 2020 si celebra la Festa della Donna, o Giornata Internazionale della Donna!

Tanti auguri dunque al popolo femminile, nel ricordo delle conquiste ottenute nella storia.

Oggi è l’occasione per fare degli auguri simpatici di “Buona Festa della Donna” e anche per riflettere sull’importanza di questa ricorrenza.

In alto nella gallery una selezione di immagini, e di seguito (link in basso) video, frasi e citazioni per fare degli auguri memorabili!

Per approfondire: