Festa Internazionale della Donna 2020: il doodle di Google celebra lotte e conquiste, tra passato e futuro [VIDEO]

Doodle di Google per la Festa Internazionale della Donna 2020: il motore di ricerca celebra le donne di tutto il mondo con un video speciale.

L’animazione, creata dalle artiste Julie Wilkinson, Joyanne Horscroft, Marion Willam e Daphne Abderhalden, rappresenta sia la storia di questa celebrazione che il significato che ha per le donne di varie generazioni.

Si va dai riferimenti del 1800 fino al 1930 al settore lavorativo, poi si passa agli anni ’50 fino agli anni ’80 nel ricordo della lotta per la parità dei sessi, arrivando ai giorni nostri.

Il video è un tributo alle barriere infrante in riferimento al ruolo che la donna riveste nella cultura e nella società in generale.

Le donne di oggi – spiega il team di Google – si reggono sulle spalle di coloro che hanno lottato e si sono sacrificate, ed allo stesso modo portano avanti e verso il futuro la loro eredità.