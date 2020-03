Festa del Papà 2020: il Doodle di Google quest’anno visibile in pochi Paesi

Google ha dedicato come ogni hanno un doodle alla figura paterna: il motore di ricerca ha però scelto nel 2020 di limitare la visibilità dell’immagine dedicata alla Festa del Papà a pochi Paesi, cioè solo a Spagna, Portogallo, Honduras e Bolivia.

Oggi, 19 Marzo 2020, in Italia si celebra la Festa del Papà: è una ricorrenza civile diffusa in alcune aree del mondo la cui data di celebrazione varia però da Paese e Paese.

Le date più comuni sono due: in alcuni Paesi di tradizione religiosa cattolica (es. Italia, Spagna, Portogallo) si celebra il 19 Marzo, giorno associato dalla Chiesa a San Giuseppe, padre putativo di Gesù, mentre in molti altri Paesi la ricorrenza è fissata per la terza domenica di giugno.

