Festa del Papà 2020: le FRASI e le CITAZIONI più belle e significative per auguri speciali

Tanti auguri a tutti i Papà!

E’ una ricorrenza civile diffusa in tutto il mondo: in Italia la Festa del Papà cade il 19 Marzo perché associata a San Giuseppe, padre putativo di Gesù, ricordato come archetipo della perfetta figura paterna.

In occasione della Festa del Papà 2020 proponiamo una selezione di frasi e citazioni speciali da inviare alla nostra figura paterna.