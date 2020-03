Festa del Papà 2020: le IMMAGINI e le GIF più simpatiche e significative per auguri speciali

In Italia, come anche negli altri Paesi cattolici, la Festa del Papà cade ogni anno il 19 Marzo, essendo associata a San Giuseppe, padre putativo di Gesù, ricordato come archetipo della perfetta figura paterna.

E’ una ricorrenza civile diffusa in tutto il mondo: in molti Paesi si festeggia la terza domenica di giugno (Stati Uniti), in altri l’ultima domenica di luglio.

In l’occasione della Festa del Papà 2020 proponiamo una selezione di immagini di auguri simpatiche e significative (gallery in alto) da inviare alla nostra figura paterna.