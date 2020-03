Arriva la Festa del Papà 2020: le IMMAGINI più belle e significative per auguri speciali

La Festa del Papà è un’ottima occasione per festeggiare l’uomo di casa, ed è anche un momento per esprimere il proprio affetto e riconoscenza verso la figura paterna. I figli solitamente inviano al proprio papà messaggi, frasi, lettere, biglietti, cartoline, ma anche immagini di auguri simpatiche e/o affettuose: nella gallery in alto ne proponiamo una selezione.

La Festa del Papà si festeggia ogni anno il 19 Marzo, essendo associata a San Giuseppe, padre putativo di Gesù, e quindi simbolo di figura paterna. I Paesi di tradizione cattolica seguono questa tradizione, mentre negli Stati che risentono maggiormente dell’influenza statunitense il Father’s Day si festeggia la terza domenica di giugno.

La Festa del Papà ha origini antichissime, risalenti ai tempi dei Babilonesi, quando un giovane di nome Elmesu scrisse al padre, quasi 4000 anni fa, su una piastra in argilla, un messaggio di augurio di buona salute e per una vita duratura.

