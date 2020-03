Oggi, 19 Marzo 2020 è la Festa del Papà: in Italia, come anche negli altri Paesi cattolici, la ricorrenza cade ogni anno in questo particolare giorno, essendo associata a San Giuseppe, padre putativo di Gesù, ricordato come archetipo della perfetta figura paterna.

In occasione della Festa del Papà 2020 proponiamo una selezione di immagini (gallery in alto), video, frasi e citazioni (link in basso) per fare auguri speciali alla nostra amata figura paterna.