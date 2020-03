Forte maltempo in Calabria: danni a barche nel porto di Crotone, crolla il tetto delle Poste

Il Maltempo che imperversa da ieri in tutta la Calabria sta provocando danni anche nel Crotonese. La notte scorsa a Isola Capo Rizzuto il forte vento e la pioggia incessante hanno provocato il crollo del tetto dell’ufficio postale. Il Comune, pertanto, ha invitato i cittadini di Isola Capo Rizzuto che a partire da oggi devono riscuotere la pensione a recarsi nella sede delle Poste della frazione Le Castella. Resta invariato l’ordine alfabetico gia’ stabilito dall’ufficio postale per il ritiro delle pensioni. Il forte vento e le mareggiate hanno provocato problemi anche alle imbarcazioni ormeggiate nel porto di Crotone. A Strongoli, invece, sono previsti problemi per l’erogazione dell’acqua potabile almeno per tutta la giornata di oggi. Lo ha reso noto il commissario del Comune Umberto Pio Campini in base alla segnalazione della Sorical (l’azienda che gestisce le risorse idriche della Calabria) secondo la quale, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, l’impianto di potabilizzazione e’ in blocco di processo quindi fermo per alta torbidita’. Sono al lavoro i tecnici tempestivamente attivati per fare un monitoraggio sull’opera di presa e verificare dello stato attuale del fiume.