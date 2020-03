Fortissima scossa di terremoto al largo della Kamchatka, nell’Estremo Oriente della Russia [DATI e MAPPE]

Una fortissima scossa di terremoto, magnitudo 7.5, è stata registrata alle 02:49:21 UTC (le 03:49 in Italia) al largo della penisola russa della Kamchatka.

Secondo l’Istituto geofisico statunitense USGS, il sisma ha avuto ipocentro a 56,7 km di profondità ed epicentro a 219 km sud-sudest da Severo-Kuril’sk, cittadina dell’estremo oriente russo nell’oblast di Sachalin.

Al momento non si hanno informazioni su eventuali danni a persone o cose.

Il Centro allerta tsunami statunitense aveva avvertito inizialmente che terremoti di questa entità “possono causare onde anomale potenzialmente pericolose per le coste della regione circostante“: in seguito ha comunicato che “sono state generate onde di modesta entità e non sussistono ulteriori rischi“.