Freddo e Maltempo, al Sud è una Festa della Donna tipicamente invernale: in Aspromonte la nevicata più abbondante della stagione [FOTO]

Pochi centimetri di neve, nulla di eccezionale. Ma per Gambarie d’Aspromonte, nota località sciistica sulle montagne di Reggio Calabria, oggi è il giorno più nevoso della stagione: in tutto l’inverno non ne era mai caduta così “tanta”, per quanto sia poca. Fatto sta che la Festa della Donna al Sud sta trascorrendo con condizioni meteorologiche tipicamente invernali. A Punta Faro (Messina) sono caduti solo oggi 50mm di pioggia, e le temperature sulle coste si mantengono anche in pieno giorno sui +9°C sotto la pioggia, mentre in montagna nevica. Al contrario al Centro/Nord, dove splende il sole e le massime oscillano tra +17 e +18°C, con un anticipo di primavera. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: