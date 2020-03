Freddo e maltempo al Sud, le spettacolari FOTO della NEVE di stamattina a Gambarie d’Aspromonte [GALLERY]

Inizio di Primavera “pazzo” in Aspromonte, come in gran parte d’Italia: dopo il caldo quasi estivo di metà Marzo, quando giorno 14 a Gambarie d’Aspromonte, nota località sciistica sulle montagne di Reggio Calabria a 1.310 metri di altitudine, la temperatura massima aveva raggiunto i +19°C dopo una minima di +8°C, l’inverno sembrava ormai alle spalle. Anche perchè sia nei giorni precedenti che in quelli successivi, fino al 21 Marzo, abbiamo avuto sempre massime tra +10 e +16°C. Dopo una stagione invernale senza freddo e senza neve (non si è mai sciato negli impianti di Gambarie), adesso è arrivato all’improvviso l’inverno di fine Marzo! Oggi, infatti, per il quarto giorno consecutivo, la minima è scesa sottozero raggiungendo all’alba -2,4°C. Alle 11 di mattina, però, c’erano già +8°C con il sole, che successivamente è sparito ed è arrivata la pioggia con +5°C. Nella notte, però, aveva nevicato in modo degno di nota (vedi foto nella gallery a corredo dell’articolo). Molta di quella neve si è adesso già sciolta, ma le poche immagini scattate nelle due ore di sole che ci sono state stamattina ci regalano l’unico scorcio d’inverno di questa pazza stagione aspromontana.