Freddo e maltempo in Calabria, San Giovanni in Fiore sotto un’intensa nevicata di primavera [FOTO]

Neve di primavera? San Giovanni in Fiore con l’altopiano della Sila sembrano ripiombare nel cupo inverno. Nella città silana sono caduti oltre 20 cm di neve ed ha nevicato tutta la giornata appena trascorsa, nella serata la neve si è trasformata in pioggia. Numerosi disagi sono stati segnalati su alcune strade dove sono successi alcuni piccoli sinistri derivati da auto rimaste in panne per la troppa neve tra l’altro particolarmente ostica poiché molto acquosa.

Nella cittadina silana e sulle strade di accesso vige comunque l’obbligo di catene a bordo o pneumatici da neve fino a metà aprile. In azione sul territorio i mezzi spalaneve del comune, della provincia e dell’Anas mentre pattuglie dei carabinieri e della polizia provinciale si sono viste presidiare la cittadina.

Per le foto, ringraziamo il nostro affezionato lettore e collaboratore Gianluca Congi.