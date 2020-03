Gli astronauti a #SpaceConnectsUs per offrire ispirazione durante l’isolamento

Nelle ultime settimane in Europa e in tutto il mondo ci stiamo abituando ad un diverso modo di vivere. Giovedì 26 marzo l’ESA ed il suo partner di lunga data, Asteroid Day, ospiteranno #SpaceConnectsUs – un’opportunità per comunicare attraverso i confini e sentire da esploratori dello spazio, artisti e scienziati come comportarci e come gestire il nostro ambiente mentre le comunità combattono una pandemia globale.

#SpaceConnectUs è un evento online che sarà trasmesso su ESA WebTv e su ESA YouTube dalle 16:00 alle 21:00 (15:00-20:00 GMT) per aiutare tutti coloro che sono in isolamento e distanziamento sociale, a godere della scienza, del nostro pianeta, e dei nostri sogni del cielo sopra di noi. Il programma includerà collegamenti da remoto con astronauti ed ospiti da tutto il mondo. I presentatori e gli ospiti parleranno ai bambini, ai giovani ed alle loro famiglie ed amici delle loro esperienze e tecniche in spazi confinati, di lezioni di vita dall’esplorazione spaziale, della loro fiducia nella scienza e delle loro fonti di ispirazione. Il programma si svolge in cinque segmenti linguistici con inizio alle ore 16:00 in olandese, seguito dal tedesco (alle 17:00), italiano (18:00), francese (19:00) ed inglese (20:00). Gli astronauti ESA saranno centrali per l’evento, con Tim Peake, Alexander Gerst, Samantha Cristoforetti, Matthias Maurer, Thomas Reiter, Frank de Winne e André Kuipers tra quelli che offriranno il proprio tempo e la propria esperienza. Ospiti famosi includono il Prof. Brian Cox, Ranga Yogeshwar e Bruce Benamran, mentre speciali ospiti dal settore delle arti creative includono Mayim Bialik (di The Big Bang Theory e laureata in neuroscienze), l’attrice e cantante Olivia Newton-John e Paulina Chávez (di L’universo in espansione di Ashley Garcia).

Come partecipare L’evento è gratuito e 100% digitale. Potete fare una domanda a cominciare da oggi, 24 marzo, utilizzando l’hashtag #SpaceConnectUs. Unitevi alla diretta su ESA WebTV e su ESA YouTube per vedere se la vostra domanda riceve risposta e scoprite cosa raccomandano gli astronauti per aiutare voi e le vostre famiglie attraverso la quarantena ed il distanziamento sociale. Scoprite di più sul programma attraverso le pagine SpaceConnectsUs.

Seguite sui social media Potete utilizzare #SpaceConnectsUs per suggerire domande e per vedere gli aggiornamenti su Twitter, Instagram e Facebook. Potete seguire gli aggiornamenti anche tramite l’account Twitter classico @esa e via @asteroidday.