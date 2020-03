In Gran Bretagna un cane addestrato ad identificare il Coronavirus attraverso l’olfatto. Un vero e proprio tampone vivente potenzialmente in grado di individuare persone positive al Covid-19. Si chiama “Freya” e rileva correttamente un campione di malaria da una fila di vasi campione presso la sede di beneficenza “Medical Detection Dogs“, a Milton Keynes, in Inghilterra. L’ente benefico sta attualmente collaborando con la London School of Hygiene and Tropical Medicine per verificare se i cani possono essere riqualificati nelle prossime sei settimane per fornire una diagnosi rapida e non invasiva del virus. Medical Detection Dogs ha addestrato con successo i suoi cani a rilevare il cancro, il Parkinson e le infezioni batteriche, attraverso il senso dell’olfatto e ora sta cercando donazioni per aiutare a coprire i costi del programma intensivo. La pandemia di Coronavirus (COVID-19) si è diffusa in molti paesi del mondo, causando oltre 20.000 vittime e infettandone altre centinaia.