Il Coronavirus, i vaccini digitalizzati e le reti 5G di Wuhan e della Diamond Princess: la delirante bufala che galoppa su Facebook e Whatsapp

Ci sono i vaccini, le scie chimiche e il 5G: tutti i più grandi nemici del complottismo in una sola bufala, delirante, che circola in queste ore su Facebook e Whatsapp. Manca solo un riferimento alla Terra piatta e il quadro sarebbe completo. Il messaggio è imbarazzante, tuttavia in molti ci stanno credendo nel Paese del Ministro degli Esteri che prima blocca inutilmente i voli alla Cina e poi si scandalizza se qualcuno li blocca all’Italia. Il nostro Paese è diventato lo zimbello del mondo per come ha gestito l’emergenza Coronavirus, portandolo in Europa e poi diffondendolo in tutto il mondo. Ma non ci dobbiamo sorprendere se abbiamo governanti di questo livello, se tanti italiani – che hanno diritto di voto – condividono ancora fake news di questo tenore: saranno gli stessi che quando leggono gli articoli con i dati reali parlano di “allarmismo“? Un Paese allo sbando più totale: il vero problerma è culturale, ben oltre l’attuale emergenza sanitaria…

I cinesi hanno ricevuto tutti i vaccini obbligatori lo scorso autunno. Il vaccino conteneva l’RNA DIGITIZZATO (controllabile) replicante che era stato attivato da onde 60Ghz mm 5G che erano state appena attivate a Wuhan (così come in tutti gli altri Paesi che utilizzavano 60Ghz 5G) con la “polvere intelligente” che tutti sul globo hanno inalato attraverso le scie chimiche. Ecco perché quando dicono che qualcuno è “guarito”, il “virus” può essere “digitalmente” riattivato in qualsiasi momento e la persona può letteralmente cadere. La nave Diamond Princess Cruise era equipaggiata SPECIFICAMENTE con 60Ghz 5G. È fondamentalmente un assassinio remoto. Gli americani stanno attualmente respirando questa polvere “intelligente” attraverso le scie chimiche. Pensala in questo modo ….. aggiungi la combinazione di vaccini, scie chimiche (polvere intelligente) e 5G e il tuo corpo diventa digitalizzato internamente e può essere controllato a distanza. Le funzioni d’organo di una persona possono essere interrotte da remoto se si ritiene che non siano conformi. Wuhan è stato un test per ID2020. L’élite chiama questa onda da 60 Ghz mm 5G l’onda “V” (Virus) per deriderci. Trump ha creato una forza spaziale in parte per combattere questa tecnologia armata. Dobbiamo rifiutare con veemenza il tentativo di “vaccinazione obbligatoria”, perché la nostra vita dipende da questo.