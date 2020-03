Il Coronavirus si è portato via un supertifoso del Charlton: Seb Lewis aveva solo 38 anni

Si chiamava Seb Lewis, 38 anni, ed era noto al popolo britannico come esempio di vera passione calcistica. E’ morto oggi a causa del Coronavirus. A renderlo noto e’ il club, il Charlton, alle cui partite in casa e fuori Lewis e’ sempre stato presente dal 1998 a oggi. L’uomo si era ammalato il 16 marzo scorso, e dopo il ricovero le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi due giorni. “Siamo devastati dalla notizia, lui era l’anima e il cuore della famiglia del Charlton, ed eravamo incredibilmente fieri del fatto che non avesse mancato, mai, una nostra partita dal febbraio del 1998 fino ad oggi“, scrive il club sui propri profili social, postando anche due foto del supertifoso. In tutto Lewis aveva assistito a 1.076 partite consecutive della sua squadra, che prima dello stop dell’attivita’ era nella retrovie della serie cadetta, e non a caso su un muro vicino a The Valley, lo stadio in cui gioca il team di London/Greenwich, è già comparsa la scritta “Seb 1076”.