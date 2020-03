Immunologo: il Coronavirus “rischia di diventare stagionale, dobbiamo prepararci al ciclo successivo”

Il Coronavirus potrebbe diventare una malattia stagionale come l’influenza secondo l’immunologo americano Anthony Fauci, direttore dell’Istituto nazionale per le malattie infettive e allergiche.

“Rischia di diventare una cosa ciclica, stagionale? Penso che potrebbe benissimo – ha affermato Fauci, citato dai media locali – e la ragione per cui lo dico, è che quello che stiamo cominciando a vedere ora nell’emisfero australe e nell’Africa meridionale è che si stanno registrando casi mentre stanno entrando nella loro stagione invernale“. “E se avranno davvero un’epidemia importante, sarà inevitabile prepararci al ciclo successivo“, ha aggiunto Fauci, sottolineando quindi “la necessità di fare ciò che stiamo facendo per lo sviluppo di un vaccino, testandolo rapidamente e cercando di prepararlo in modo di averlo a disposizione per il ciclo successivo“.