Improvvisa e spettacolare eruzione del vulcano Merapi in Indonesia: colonna di ceneri alta 6 km [VIDEO]

Eruzione del vulcano Merapi in Indonesia: ha generato una colonna di cenere alta circa 6 km secondo quanto hanno reso noto le autorità indonesiane, che hanno emesso un’allerta per l’aviazione civile nell’isola di Giava.

L’eruzione è durata circa otto minuti, ed ha provocato una pioggia di cenere entro un raggio di 10 km.

Non si registrano al momento vittime o gravi danni.