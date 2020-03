Vasto incendio alimentato dal vento in Versilia: in fumo 18 ettari di pascolo e bosco a Campo dell’orzo [VIDEO]

Un vasto incendio, alimentato dal forte vento, ha incenerito 18 ettari di pascolo e di bosco in localita’ Campo all’orzo, nel comune di Camaiore, in Versilia (Lucca). Le fiamme si sono sviluppate ieri sera e sono continuate fino a stamani. Nella notte il fronte delle fiamme e’ stato visibile da tutta la Versilia e dalla Lucchesia. Dopo le operazioni di spegnimento del rogo, sta seguendo la bonifica nell’area interessata dalle fiamme. Sul posto stanno lavorando 12 squadre tra operai forestali e volontariato, coordinate da due direttori delle operazioni dell’organizzazione regionale antincendi boschivi. E’ rientrato alla base di Castelnuovo Garfagnana l’elicottero che e’ intervenuto nella prima mattinata. La messa in sicurezza dell’area, si spiega, impegnera’ il personale per tutta la giornata di oggi.

“Quello in corso – si legge in una nota della Regione Toscana – e’ uno sforzo importante in una zona impervia, con forte vento e in un momento di emergenza nazionale. Le cause del rogo sono al momento sconosciute ma si raccomanda di rispettare il divieto di abbruciamenti in vigore fino a fine marzo proprio per evitare questo tipo di situazioni”.