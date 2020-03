L’INGV ricorda Inge Lehmann, entrata nella storia per il suo contributo alla comprensione della struttura interna della Terra

Essendo da poco passato l’8 marzo, l’INGV, nel blog INGVterremoti, ha voluto omaggiare “Inge Lehmann, geofisica danese, entrata nella storia per il suo contributo alla comprensione della struttura interna della Terra. In particolare, se oggi sappiamo che il nucleo terrestre è costituito da una parte solida interna ed una liquida esterna, è grazie ai suoi studi sulla propagazione delle onde sismiche all’interno della Terra. Alla discontinuità tra il nucleo esterno e quello interno è stato dato il suo nome, un po’ come alle stelle danno di solito il nome dell’astronomo che le scopre. Inge contribuì anche al monitoraggio di siti di test nucleari, sempre per mezzo dello studio delle onde sismiche. Visse quasi 105 anni (1888–1993) e pubblicò il suo ultimo articolo (“Seismology in the Days of Old”) all’età di 99 anni, nel 1987.“