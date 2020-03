“Io suono da casa”, il flashmob anti Coronavirus che ha commosso l’Italia: “è stato il momento più emozionante della mia vita” [VIDEO]

Un flashmob per far rieccheggiare di musica l’Italia colpita dall’epidemia di Coronavirus: è stato un successo straordinario in tutt’Italia il primo appuntamento spontaneo, nato sul web in questi primi giorni di quarantena forzata, con l’iniziativa “Io suono da casa“, con immagini mozzafiato che hanno inondato i social network. A partire dalle 18, milioni di italiani hanno aperto finestre e balconi, hanno suonato tutti insieme rallegrando i quartieri delle città. Ognuno è diventato protagonista, da casa propria, di un palcoscenico straordinario. “E’ stato il momento più emozionante della mia vita“, ha commentato una ragazza di Palermo dopo aver suonato animando tutti i vicini.