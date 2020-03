In Italia la lotta la Coronavirus “durerà fino a giugno”

La lotta al Coronavirus in Italia durerà almeno fino a maggio, giugno e “forse un po’ oltre“: lo ha affermato Walter Ricciardi. membro dell’Esecutivo dell’Oms e consulente del governo, intervistato a Mattino Cinque. “Non abbiamo termini di paragone se non quello Sars, che è un virus simile. La Sars era meno contagiosa e sostanzialmente la situazione si risolse verso maggio-giugno. Questa è più contagiosa e quindi è probabile che arriveremo almeno fino a quei mesi, forse anche un po’ oltre“. “Speriamo che ci voglia meno tempo, ma dobbiamo entrare nell’ottica delle settimane e dei mesi e non certamente dei giorni“. “Se queste misure come crediamo avranno successo, lo vedremo tra due settimane. A inizio di aprile dobbiamo fare il bilancio, però non dobbiamo essere frettolosi e farci prendere dall’emotitività ma valutare i numeri“. Il virus è diventato “pandemia. Significa che è diffuso su tutta la faccia della Terra. Dobbiamo andare avanti con queste misure ma senza guardare i numeri giornalieri“.