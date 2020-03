In Italia “la pandemia è una scusa per la siesta”? La risposta di Burioni: “Nascere con il cervello di questo idiota è peggio che prendere il coronavirus”

“Gli italiani stanno usando la pandemia come scusa per una lunga siesta”. Con queste inaccettabili parole, Christian Jessen, medico e conduttore britannico, definiva l’Italia in piena lotta contro il coronavirus. Non si è fatta attendere la reazione del noto virologo Roberto Burioni, che ha sfoderato un’altra delle sue proverbiali “diagnosi”. “Non è il momento delle polemiche, ma quando un cretino insulta gravemente tutto un popolo che sta lottando per la propria vita, con oltre mille persone morte e altrettante in rianimazione, non si può tacere”, scrive Burioni su Facebook. “Non so se questo programma sia in qualche canale italiano: se così fosse dobbiamo pretendere che sia sospeso immediatamente. Infine, ricordiamoci che ci sono cose peggiori che prendere il coronavirus, tipo nascere con un cervello simile a quello di questo idiota. E in questo specifico caso “idiota” non è un insulto, ma una diagnosi gratuita. Vergogna!”