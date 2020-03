“Italia ti amiamo così tanto, sii forte e andrà tutto bene”: il meraviglioso VIDEO che arriva da Israele per sostenere gli italiani contro il Coronavirus

Quella contro il coronavirus è una lotta difficile per l’Italia e il mondo lo sa, rivolgendoci solidarietà e azioni benefiche. “Vorrei dedicare questo video a tutti gli italiani. Sono giorni difficili per l’italia. Qui in Israele preghiamo per giorni migliori e nel frattempo abbiamo preparato questo piccolo regalo per il popolo italiano, per dare a tutti voi un po’ di speranza, per farvi sorridere. Israele sta con l’Italia”. Così sulla propria pagina Facebook Elico Levi, attore israeliano, membro dell’Istituto Italiano di Cultura di Tel Aviv. Ecco il video pubblicato da Levi: