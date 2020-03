La navicella spaziale Orion per la missione Artemis I ha completato con successo una serie di importanti test

La navicella spaziale Orion, destinata alla missione Artemis I della NASA, ha completato con successo una serie di test di simulazione in ambientale spaziale passando alcuni mesi nella camera del vuoto termico di proprietà della NASA presso la Plum Brook Station in Ohio. I test sono stati condotti in due fasi; un test del vuoto termico di 47 giorni e un test di compatibilità e interferenza elettromagnetica di 14 giorni in condizioni ambientali che simulano le due condizioni che la navicella spaziale incontrerà durante il suo viaggio verso la Luna e ritorno sulla Terra.

“Oggi abbiamo fatto un grande passo avanti per la missione lunare Artemide I. Abbiamo dimostrato ai nostri clienti ESA e NASA che l’European Service Module, progettato e costruito dai nostri ingegneri a Brema, con l’aiuto di partner di 10 paesi europei, soddisfa i requisiti per resistere alle dure condizioni nello spazio. Il programma Artemis farà atterrare la prima donna e il prossimo uomo sulla Luna e li riporterà sani e salvi sulla Terra, siamo orgogliosi di contribuire a questa impresa con il nostro know-how, la nostra competenza e la nostra passione”, ha dichiarato Andreas Hammer, Head of Space Exploration di Airbus.

I team di ingegneri e tecnici di Airbus, dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), di Lockheed Martin e della NASA sono soddisfatti dei risultati di questo test decisivo, che dimostra come la navicella spaziale sia adatta a viaggiare in sicurezza nelle condizioni estreme che sperimenterà nello spazio.

Orion verrà trasportata di nuovo al Kennedy Space Center per essere sottoposta a ulteriori test e preparare così la navicella spaziale per l’integrazione con il lanciatore Space Launch System, iniziando così una nuova era dell’esplorazione spaziale.

Il modulo di servizio europeo, prodotto da Airbus per conto dell’ESA, fornirà propulsione, potenza, aria e acqua per gli astronauti, oltre al controllo termico dell’intero veicolo spaziale. Artemide I viaggerà intorno alla Luna e tornerà sulla Terra. Airbus a Brema sta già costruendo il secondo modulo di servizio Orion per Artemide II, che porterà gli astronauti sulla Luna per la prima volta prima di riportarli sulla Terra.

Informazioni sul Modulo di Servizio Europeo (ESM)

Più di 20.000 parti e componenti saranno installati nell’ESM, dalle apparecchiature elettroniche ai motori, i pannelli solari, i serbatoi di carburante e i materiali di sopravvivenza per gli astronauti, oltre a circa 12 chilometri di cavi. Il primo modulo di servizio, che ha appena terminato i test del vuoto termico, è stato consegnato alla NASA a novembre 2018. Il secondo modulo di servizio è attualmente integrato e testato da Airbus a Brema.

Durante lo sviluppo e la costruzione dell’ESM, Airbus ha attinto alla sua esperienza come appaltatore principale per il veicolo di trasferimento automatico (ATV) dell’ESA, che ha fornito all’equipaggio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale consegne regolari di apparecchiature di prova, pezzi di ricambio, cibo, aria, acqua e carburante.

L’ESM è di forma cilindrica con diametro e altezza di circa quattro metri. Ha quattro pannelli solari (19 metri di larghezza quando installati) che generano energia equivalente al consumo di due case. Le 8,6 tonnellate di carburante del modulo di servizio alimenteranno il motore principale e 32 propulsori più piccoli. In totale l’ESM pesa di poco più di 13 tonnellate. Oltre alla sua funzione di principale sistema di propulsione per la navicella spaziale Orion, l’ESM sarà responsabile delle manovre orbitali e del controllo dell’assetto. Fornirà inoltre all’equipaggio gli elementi essenziali per la loro sopravvivenza come acqua e ossigeno, e regolerà il controllo termico del modulo dell’equipaggio a cui è collegato. Inoltre, il modulo di servizio può essere utilizzato per trasportare carichi utili aggiuntivi.