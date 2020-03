L’astronauta Roberto Vittori racconta lo Spazio italiano, tra passato, presente e futuro

Missione USA in Italia e Agenzia Spaziale Italiana raccontano lo Spazio: con due appuntamenti a settimana, in alternanza tra interlocutori italiani e statunitensi, testimoni della conquista umana, scientifica e tecnologica dello Spazio introdurranno gli spettatori al mondo fuori dal nostro mondo: il cosmo.

Racconteranno le conquiste del passato e quelle del presente, ma soprattutto i programmi e le ricerche per quelle a venire.

Appuntamento martedì 31 Marzo con l’astronauta Roberto Vittori, Space Attaché presso l’Ambasciata Italiana a Washington, che racconta lo Spazio italiano, tra passato, presente e futuro.