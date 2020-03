Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani, domenica 29 marzo: annuvolamenti nel corso della giornata

Le previsioni dell’Aeronautica militare per domani, domenica 29 marzo, in Italia.

Nord: cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso; dal pomeriggio annuvolamenti compatti sui rilievi alpini con nevicate piu’ decise dalla serata specialmente sul settore centrorientale, e velature sulle restanti zone.

Centro e Sardegna: ampio soleggiamento e scarsa nuvolosita’ in rapida intensificazionedapprima solo sull’isola, con fenomeni associati dalla tardamattinata, e poi anche sul Lazio meridionale ma in un contesto prettamente asciutto; dal primo pomeriggio nubi alte interesseranno le restanti aree tirreniche e successivamente anche l’Umbria.

Sud e Sicilia: addensamenti consistenti su Calabria, Sicilia settentrionale ed appennino lucano in temporanea attenuazione tardo mattutina; condizioni di bel tempo altrove anche se con qualche nube in formazione durante la mattinata su Campania e restante Basilicata.

Temperature: minime in lieve aumento sul meridione peninsulare e sul Friuli-Venezia Giulia, generalmente stazionarie sulle restanti regioni; massime in diminuzione sul settore alpino e prealpino, in rialzo al Centro-sud e sull’Emilia-Romagna, senza variazioni su pianura padano-veneta e Lazio.

Venti: deboli settentrionali su Puglia e Basilicata, di direzione variabile sul resto del territorio.

Mari: calmi o poco mossi.