Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani, 8 marzo: festa delle donne con nuvole al Centro Sud

Tempo previsto sull’Italia per domani domenica 08/03/20.

Nord:- cielo inizialmente sereno;seguiranno velature sul settore occidentale in estensione tardo pomeridiana a tutte le regioni.

Centro e Sardegna: – Addensamenti compatti su marche meridionali ed abruzzo con deboli precipitazioni associate, anche nevose sui relativi rilievi appenninici oltre i 900-1000 metri, ma in graduale attenuazione mattutina; – Annuvolamenti consistenti sul basso Lazio con qualche occasionale rovescio in esaurimento dal tardo pomeriggio e condizioni di bel tempo altrove con passaggio di nubi alte, piu’ consistenti e diffuse dalla notte su nord Sardegna e Toscana.

Sud e Sicilia: – su tutto il settore iniziale, decisa nuvolosita’ estesa con deboli precipitazioni sparse, piu’ frequenti ed anche a carattere di rovescio o temporale su Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale dove rimarranno fino a notte fonda; Altrove atteso invece un graduale miglioramento dalla tarda mattinata con ampi spazi di sereno a partire dalle aree piu’ settentrionali.

Temperature: – minime in lieve rialzo sulla Valle d’Aosta; in diminuzione su Piemonte centrosettentrionale, Lombardia, Emilia-romagna, Triveneto, Sardegna occidentale, Calabria ionica e Sicilia centromeridionale; Stazionarie sulle restanti zone; – Massime in flessione sulla pianura padana, coste liguri e sui rilievi appenninici di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata;in aumento su appennino emiliano, nord Calabria e Sicilia centromeridionale; senza variazioni altrove.

Venti: – Moderati dai quadrati settentrionali su Sardegna, coste del medio adriatico ed al sud peninsulare; – Deboli settentrionali sul resto del centro e Sicilia, di direzione variabile al nord.

Mari:- agitati il mar e canale di Sardegna; – molto mosso lo stretto di Sicilia; – da mossi a molto mossi tirreno centromeridionale, medio e basso adriatico e lo Ionio;- da poco mossi a mossi i restanti bacini; – Moto ondoso in attenuazione ovunque.