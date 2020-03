L’INGV da casa: i terremoti dell’ultimo mese in Italia al 15 marzo 2020

Anche INGVterremoti resta a casa, ma non per questo non seguiamo l’andamento dell’attività sismica sul territorio nazionale e anche altrove nel mondo. Possiamo monitorare ciò che accade sul territorio minuto dopo minuto grazie ai turnisti delle sale operative dell’INGV che continuano, con mille precauzioni, a svolgere la sorveglianza sismica, vulcanica e l’allerta tsunami 24 ore al giorno, e al personale tecnico di supporto che si sta impegnando per garantire la loro sicurezza e quella di tutti noi.

In questo video facciamo una carrellata degli oltre mille terremoti dell’ultimo mese in Italia, dal 15 febbraio al 15 marzo 2020, una media di 33 eventi al giorno, contando naturalmente anche quelli molto piccoli che nessuno avverte.

Alla fine, un piccolo approfondimento sul terremoto di magnitudo 4.1 registrato il 15 marzo nel Mar Tirreno. Un evento molto profondo (oltre 500 km) che ci ha dato lo spunto per descrivere brevemente il processo di “subduzione” (una placca che scivola e sprofonda sotto un’altra) in atto nel Tirreno meridionale. Una spiegazione più esaustiva di questo fenomeno è presente in un video del canale YouTUBE di INGVterremoti.