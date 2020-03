L’Italia chiama la Germania risponde: sei pazienti italiani ricoverati per coronavirus saranno accolti in Sassonia

La Germania in aiuto dell’Italia. La Sassonia, infatti, è pronta ad accogliere nei propri ospedali sei pazienti italiani di coronavirus. Come annunciato dal governatore del Land orientale, Michael Kretschmer, le cliniche locali “hanno segnalato di disporre della capacità” in questo senso, in modo da rispondere alla richiesta fatta dal governo italiano. Inoltre, aggiunge Kretschmer, “attraverso il trattamento dei pazienti italiani possiamo imparare a gestire il virus”. A detta del ministro-presidente della Sassonia, “si tratta di un segnale importante che possiamo aiutare gli altri”.