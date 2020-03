Roma, 20 mar. Adnkronos) – “Anche in questa emergenza, non dimentichiamo che il #21marzo2020 è il giorno dedicato alle vittime di un altro virus: quello mafioso. Tutta la comunità del Pd aderisce all’iniziativa di Libera. Per non dimenticare mai le vittime di mafia. #memoriaeimpegno”. Lo scrive su twitter Marco Furfaro del Pd.