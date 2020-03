Maltempo: -30 gradi alla Capanna Margherita sul Monte Rosa

Potente colpo di coda dell’inverno in tutte le valli Ossolane: secondo i dati raccolti da Arpa Piemonte, la scorsa notte il termometro e’ sceso ampiamente sotto lo zero un po’ dovunque. Se alla Capanna Margherita (4554 metri di altitudine) sul massiccio del Rosa la temperatura rilevata e’ stata di meno 30 grandi sotto zero, anche a quote piu’ basse ha fatto molto freddo: il alta val Formazza, nella zona della Cascata del Toce, a 1675 metri la minima e’ stata di -20,7 gradi, a Macugnaga (1327 metri slm) si e’ arrivati a -9,4 e a Premia, localita’ termale formazzina a 800 metri di quota la temperatura e’ scesa a -2,7. Perfino in pianura nell’abitato di Domodossola la temperatura della notte e’ scesa a 1,3 gradi sotto zero.