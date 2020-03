Maltempo: a Chiavari l’Entella esce dagli argini alla foce

Giornata di allerta meteo gialla nel Tigullio non senza disagi. Il fiume Entella è uscito dagli argini nella zona della foce di Chiavari costringendo la chiusura del sottopasso di via Tito Groppo complice anche una forte mareggiata che ha creato qualche allagamento lungo l’Aurelia tra Lavagna e Sestri Levante. Un albero caduto ha interrotto la provinciale 42 a San Colombiano Certenoli. Chiuso per precauzione il ponte di Comorga a Carasco sulla provinciale 227 della Fontanabuona. Nel Levante l’allerta gialla si esaurira’ a mezzanotte tranne nella zona dei bacini grandi in cui e’ prevista fino alle 2:00 di martedi’.