Maltempo: attesi fino a 60cm neve in Trentino, fiocchi fino a 900 metri di quota

La Protezione civile del Trentino ha emesso un messaggio mirato per nevicate abbondanti in montagna. Dalla tarda mattinata di domani, alla prime ore di martedi’ si prevedono precipitazioni intense ed abbondanti su tutto il territorio trentino. La quota neve e’ attesa mediamente attorno ai 900 m, e localmente anche a quote inferiori durante le fasi piu’ intense delle precipitazioni. Oltre i 1000 m si prevedono mediamente 30-50 cm di neve fresca, che potranno localmente anche superare i 60 cm al di sopra i 1400-1500 m di quota. Le precipitazioni si esauriranno nella giornata di martedi’ con contestuale rinforzo dei venti da Nord che produrranno forti raffiche di foehn nei fondovalle.