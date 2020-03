Maltempo Basilicata: forti piogge nel Materano, esonda il fiume Sinni. Intervengono i vigili del fuoco [FOTO]

Per le intense piogge in Basilicata, il fiume Sinni è esondato in provincia di Matera, in territorio di Tursi. Sono stati inondati i terreni agricoli e sono stati bloccati due opifici, uno alimentare e uno di trasporti. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Policoro per evacuare gli opifici dove sono presenti circa dieci persone. Sul posto pure il sindaco di Tursi Salvatore Cosma per coordinare le attività di messa in sicurezza, è arrivato pure un mezzo meccanico per facilitare le operazioni che procedono senza particolari problemi. Gli agricoltori della zona chiedono una maggiore manutenzione degli argini del fiume e dei canali di bonifica per evitare queste inondazioni.