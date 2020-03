Maltempo: a Trieste raffiche di Bora fino a 113 km orari, in peggioramento in serata

Seconda giornata di vento forte a Trieste con raffiche di Bora che questa mattina, verso le 8, hanno raggiunto la velocita’ massima di 113 chilometri orari. In mattinata e questa sera sono attese, secondo le previsioni dell’Osmer Arpa Fvg, raffiche fino ai 120 chilometri orari, mentre domani il vento tendera’ a diminuire. A causa dell’ondata di Maltempo sono stati diversi, durante la notte, gli interventi del Comando provinciale dei Vigili del fuoco per la messa in sicurezza di alberi e rami, cartellonistica stradale ed edifici. Al momento sono ancora una trentina gli interventi richiesti e che saranno eseguiti nelle prossime ore. Ieri le squadre del Comando provinciale hanno portato a termine settanta interventi di soccorso tecnico urgente, per caduta di rami e alberi, dissesti statici di elementi costruttivi, infissi e grondaie pericolanti.