Maltempo Brasile, temporale sulla costa di San Paolo: 25 vittime

E’ salito a 25 il bilancio delle vittime dopo le frane causate dal violento temporale che da lunedì scorso si è abbattuto sul litorale di San Paolo. Tra i morti ci sono due pompieri che lavoravano nei soccorsi a Guarujà, una delle città costiere più colpite.

Secondo i vigili del fuoco, mancano ancora all’appello 24 persone e le ricerche proseguono, oltre che a Guarujà, anche a Santos e Sao Vicente. Intanto, la Protezione civile locale ha determinato lo stato di calamità pubblica a Guarujà: l’ordinanza, con la misura, è stata pubblicata oggi nella Gazzetta ufficiale.

Secondo il Comune, le precipitazioni a Guarujà hanno raggiunto un valore cumulativo di 405 millimetri in 72 ore, un valore superiore alle previsioni per l’intero mese di marzo. Per la Protezione civile, questo volume di piogge e’ estremamente elevato, considerando le misure storiche nello Stato.