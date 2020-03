Maltempo, i dati pluviometrici dell’alluvione di ieri sera in Calabria: 150mm a Maierato [GRAFICI e DETTAGLI]

“Dal pomeriggio di ieri la nostra regione è stata interessata da una serie di fenomeni precipitativi concentrati sulla fascia tirrenico centro meridionale, che hanno interessato, in particolar modo, le province di Vibo Valentia e di Reggio Calabria”. Lo comunica il Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal. “Tali fenomeni, di prevalente carattere temporalesco, hanno fatto registrare valori di pioggia decisamente superiori a quelli indicati nella previsione sinottica emanata dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, sulla base dei quali era stato emesso un livello di allerta VERDE. Nella giornata odierna andremo incontro ad un progressivo miglioramento, anche se sono comunque possibili precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta la Calabria tirrenica”.

Dal sito Arpacal, è anche possibile osservare nella tabella a destra “i valori maggiormente significativi registrati nelle ultime 12/24 ore (i dati sono stati elaborati alle ore 8:00 del 31 marzo)”. Spiccano i 74,6mm caduti a Maierato in 12 ore, per un totale di quasi 150mm in 24 ore, ma anche i 108,6mm in 24 ore a Mileto.

Nell’immagine in evidenza in alto, invece, una mappa speditiva di Arpacal ottenuta spazializzando le precipitazioni cumulate misurate dalle ore 16:00 del 30 alle ore 4:00 del 31/03/2020, intervallo in cui sono state registrate le precipitazioni maggiormente significative.

Durante l’evento è stato registrato un generale innalzamento del livello idrometrico nei corsi d’acqua interessati dal fenomeno precipitativo, sottolinea Arpacal; a seguire gli idrogrammi registrati nelle stazioni idrometriche sul fiume Mesima e sul torrente Budello confrontati con i valori di pioggia registrati nelle stesse stazioni.