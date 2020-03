Maltempo Calabria, inizia la conta dei danni nel Vibonese: molte strade allagate

Inizia la conta dei danni nel Vibonese dopo l’ondata di maltempo che si e’ abbattuta ieri sera e questa notte colpendo particolarmente Vibo Marina, Pizzo Calabro e Maierato. Ma disagi si registrano anche a Vibo Valentia e nelle zone di Mileto, Nicotera, Cessaniti e San Calogero. Proprio nel territorio comunale di San Calogero, a causa di un allagamento e’ stata chiusa al traffico la Statale 18 al Km 463. Sul posto si sono portate alcune squadre dell’Anas per il ripristino della circolazione. Strada provinciale chiusa anche lungo la Mileto-Dinami a causa di due frane.

La situazione peggiore si registra fra Pizzo e Maierato dove una colata di acqua e fango ha invaso le strade a ridosso dello svincolo autostradale di Pizzo, colpendo anche l’azienda di produzione del tonno Callipo. Danni poi a Vibo Marina a causa dell’ostruzione dei fossi Cutura e La Badessa e strade allagate a Pizzo. Disagi pure nella zona di Nicotera, dove si registrano allagamenti in alcune strade di collegamento con Rosarno, e nei territori di Cessaniti e Francavilla Angitola. E’ ancora presto per un bilancio complessivo dei danni, mentre per tutta la notte sono stati continui gli interventi da parte dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e della Polizia.